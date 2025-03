Rapina su autobus a Milano: fermati 4 maranza, avevano accoltellato un 22enne spagnolo

Letture: 3.449

La Polizia di Stato ha fermato, a Milano, quattro maranza egiziani, due ventenni, un 21enne e un 23enne, accusati di una rapina pluriaggravata in concorso ai danni di tre studenti spagnoli in Italia per un Erasmus. L’episodio risale allo scorso 22 febbraio, in viale Romagna. Uno dei fermati, un 20enne, è anche indagato per lesioni personali aggravate e possesso di arma.

Annunci

Poco prima delle 6 del mattino, gli agenti delle volanti della Questura sono intervenuti in viale Romagna 47 per la segnalazione di rapina con accoltellamento. Le vittime, giovani spagnoli che avevano trascorso la serata in discoteca, si trovavano a bordo dell’autobus della linea 90 per raggiungere la stazione di Milano Lambrate. Grazie alle immagini delle telecamere del bus e all’analisi dei social, gli investigatori della Squadra Mobile hanno ricostruito la dinamica dell’aggressione.

I quattro maranza sono saliti a bordo del mezzo e hanno individuato i passeggeri da colpire. Approfittando della fermata in viale Romagna e della discesa di alcune persone, si sono posizionati strategicamente, bloccando l’uscita principale. In un primo momento, hanno strappato una collanina a un giovane che si è allontanato velocemente. Successivamente, hanno derubato un secondo ragazzo spagnolo.

Annunci

Il video della rapina

Una volta scesi dal bus, la situazione è degenerata. Un 22enne spagnolo, accortosi del furto, è intervenuto in aiuto del connazionale, ma è stato colpito con una coltellata al fianco destro. L’aggressore, subito dopo, ha minacciato il giovane con il coltello prima di darsi alla fuga insieme ai complici. Il ferito, soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli e dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Le ricerche della Squadra Mobile hanno portato all’identificazione e al fermo dei quattro indagati il 27 febbraio. Il primo, un 20enne regolare sul territorio e incensurato, è stato bloccato in piazzale Loreto con un coltello a serramanico. Gli altri tre sono stati rintracciati poco dopo: un 21enne senza fissa dimora con precedenti per reati contro il patrimonio, attualmente sottoposto all’obbligo di firma, è stato fermato in via Oropa, mentre gli ultimi due, un 20enne irregolare sul territorio italiano e un 22enne con il permesso di soggiorno scaduto, sono stati individuati in viale Monza. Tutti sono stati trasferiti al carcere di San Vittore in attesa della convalida del fermo e della decisione del giudice sulla misura cautelare

Annunci

Altri arresti di maranza in città

L’attività della Polizia di Stato rientra nel piano di contrasto ai reati predatori condotto di routine, ma l’attenzione sociale attualmente è fissata sul fenomeno dei maranza, giovani nordafricani spesso di seconda generazione, senza o con poca scolarizzazione che infestano la città rubando e rapinando, spesso in gruppi fluidi e interscambiabili. Le forze dell’ordine trattano il fenomeno senza connotarlo, ma la particolarità del fenomeno non è sfuggita ai cronisti.

Nel weekend, Un altro caso. Gli agenti del Commissariato Bonola hanno fermato un 22enne egiziano per la rapina a una 70enne a bordo del bus della linea 80. Il maranza ora è in carcere a San Vittore. Inoltre, i poliziotti dei Commissariati Porta Genova e di Scalo Romana hanno arrestato due giovani egiziani, di 16 e 18 anni, per la rapina a un 16enne italiano, minacciato con un coltello per farsi consegnare giubbotto e cuffie. Anche in questo caso, i due arrestati sono stati trasferiti a San Vittore e al Beccaria.

Annunci

Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti tra i casi. Gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva. La notizia è stata data in ritardo a causa delle regole restrittive della legge Cartabia che non permette agli uffici giudiziari di comunicare le notizie ai giornalisti in tempo reale.