Milano, 2 incidenti sulla tangenziale ovest. Traffico fermo

2 incidenti bloccano il traffico in entrata a Milano. Sin da questa mattina, alle 7.30, il traffico sulla tangenziale ovest è difficoltoso a causa di un incidente stradale fra una moto e un’automobile nel tratto fra l’uscita 2 per la Gallaratese e l’uscita 3 di San Siro settimo milanese, verso la via Novara. 2 feriti, di 52 e 53 anni, per fortuna non gravi. Sono stati soccorsi in strada dall’equipaggio di un’ambulanza di padana Emergenza, e da un’automedica dell’Att di mialno, ma non vi è stato bisogno dl trasporto in pronto soccorso.

La situazione del traffico si è ulteriormente aggravata dopo un secondo incidente fra due auto avvenuto poco prima delle 8.50 fra l’A4 e la tangenziale ovest, nel territorio di Pero. Il tratto è quello che collega l’uscita Pero fiera di Milano con la barriera della gisolfa e la deviazione verso al tangenziale ovest. secondo quanto comunica la Milano serravalle, al Km 1.9 Tangenziale Ovest c’è una coda di 4 km tra Barriera di Terrazzano e Settimo M.se/MI – S.Siro in direzione A1 Bologna causa Incidente e le corsie di emergenza e marcia sono occupate.

Sul posto ci sono i mezzi dei vigili del fuoco del comando di via Messina e le ambulanze della croce Verde di Milano e della SOS di Novate, oltre ad un’auto medica dell’Att di Milano. Al momento in cui scriviamo le 9.40 pare che i sanitari stiano assistendo due feriti ma non si è ancora al corrente delle loro condizioni. Il traffico e la sicurezza, sono gestiti del personale dell’Ats Torino, che si sta occupando anhe dei rilievi dell’incidente.

