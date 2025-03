Zelo Buon Persico. Cadavere nell’Adda: possibile svolta nel caso Johanna Nataly Quintanilla. Indagini in corso

Letture: 2.501

Un cadavere nell’Adda. Tutto sembra indicare che si tratti del corpo di Johanna Nataly Quintanilla. E’ dalle 12.20 di oggi che i vigili del fuoco del comando di Lodi insieme ai carabinieri delle compagnie di Lodi e di Crema stanno lavorando al recupero di un corpo che si trovava nell’Adda, nei pressi del ponte della statale 415, nel territorio del comune di Zelo Buon Persico, in provincia di Lodi, al confine con la provincia di Cremona, che è segnato proprio dal fiume.

Si tratta di una donna e le condizioni pare siano compatibili con quelle in cui potrebbe essere il corpo di Johanna Nataly Quintanilla dopo aver passato un mese in acqua. Ad assistere i vigili del fuoco e i carabinieri c’è anche un’automedica e un’ambulanza della croce Bianca di rivolta d’Adda. Il recupero dall’Adda non è particolarmente facile e il punto in cui si trovava il cadavere non è lontano da un salto con una forte corrente. Sul posto del ritrovamento ci sono anche i PM di Lodi e di Milano.

Una volta completato il recupero il corpo sarà trasportato presso l’istituto di medicina legale di Pavia, per il riconoscimento ufficiale tramite l’analisi del Dna, ma gli accertamenti preliminari sul posto del ritrovamento hanno evidenziato elementi di riscontro compatibili con il corpo di Johanna Nataly Quintanilla. Le indagini eseguite dalla Compagnia dei Carabinieri di Lodi e del Nucleo Investigativo di Lodi in stretto coordinamento con il Nucleo Investigativo di Milano.

La confessione

Pablo Gonzalez Rivas, il compagno della babysitter equadoregna ha già da qualche tempo confessato il delitto: secondo la sua versione aveva ucciso la donna durante un gioco erotico finito male. La confessione era arrivata dopo che i carabinieri del nucleo investigativo di Milano avevano trovato le immagini di una telecamera che mostrava l’uomo uscire dal monolocale di via dei Daini, alla Bicocca, in cui i due abitavano, trasportando con fatica una grande borsa. Una borsa molto simile a quella che è stata ritrovata insieme al cadavere.