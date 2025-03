Incidente sulla Milano-Varese: 33enne in fin di vita dopo un tamponamento, traffico in tilt

Letture: 1.599

Gravissimo incidente all’alba di oggi lungo l’autostrada Milano-Varese, tra Lainate e lo svincolo con la A9 in direzione Varese. Alle 5.15, un 33enne peruviano, residente a Peschiera Borromeo, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato tamponato violentemente da un’altra vettura mentre percorreva la stessa corsia del tratto autostradale. La sua auto ha fatto diverse carambole prima di fermarsi. Immediata la chiamata alla centrale operativa del 112 che ha lanciato l’allarme ai Vigili del fuoco e al 118. Sul posto anche un elicottero.

Giunti sul posto, i vigili del fuoco dei distaccamenti di Rho e di Legnano hanno estratto il 33enne dalle lamiere contorte e lo hanno consegnato ai soccorritori della Misericordia di Arese. Presente anche l’equipaggio della Croce Viola di Cesate che si è occupato dell’altro ferito, un 22enne.

Viste le gravi condizioni in cui era il peruviano, è stata decisa l’evacuazione in elicottero. I medici si sono calati sull’autostrada, hanno agganciato la barella con il ferito e la hanno caricata a bordo. Quindi hanno portato il peruviano al pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda, in codice rosso. Le sue condizioni sono critiche e i medici stanno facendo il possibile per salvargli la vita. L’altro ferito è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale di Legnano.

Polstrada al lavoro sulle cause

Mentre il giovane lotta tra la vita e la morte, l’altro conducente coinvolto nello schianto è ferito gravemente, gli agenti della polstrada, intervenuti per governare l’inevitabile ingorgo, hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Il traffico è stato in tilt per ore lungo il tratto interessato.