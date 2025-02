Provincia di Varese. Arrestato l’ allenatore di pallavolo. Toccava le ragazzine

Letture: 1.235

Nelle prime ore di questa mattina, 25 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Varese hanno arrestato un allenatore di pallavolo 53enne, residente in provincia, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Varese, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Le indagini avevano raccolto a suo carico gravi indizi di colpevolezza per di violenza sessuale su ragazze minorenni. Era l’allenatore della loro squadra di pallavolo.

Le indagini sull’uomo sono state avviate grazie alla coraggiosa denuncia di una delle giovanissime vittime. La ragazza si era confidata con la madre e ha poi deciso di rivolgersi alla Stazione Carabinieri, dove ha raccontato cosa succedeva. La giovane giocatrice di pallavolo, appartenente ad una delle squadre di della provincia di Varese, ha riferito che l’uomo l’aveva pesantemente palpeggiata, in occasione dei consueti allenamenti o al termine delle partite, quando si offriva di riaccompagnarla a casa.

Gli accertamenti dei Carabinieri si sono svolti da novembre 2024 ad oggi, sotto il diretto coordinamento della Procura bosina. Hanno consentito di acquisire prove di diversi episodi in cui l’uomo, nel corso degli allenamenti svolti nella palestra comunale, approfittando del suo ruolo, avrebbe toccato le giovani giocatrici, di età compresa tra i 13 ed i 16 anni, palpandole, in alcuni casi, anche nelle parti intime. L’arrestato, al termine delle operazioni di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Varese, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

