Valperga (To). Raccolta fondi per Greta: una carrozzina elettronica per la sua indipendenza

Letture: 2.475

A Valperga è partita la raccolta fondi “Ruote di Speranza X Greta”, che ha lo scopo di acquistare una carrozzina elettronica. L’iniziativa è dell’associazione NOI CI SIAMO ODV ha avviato la raccolta fondi per sostenere Greta, una ragazza di 13 anni di Villareggia affetta da SMA 1, la forma più severa di atrofia muscolare spinale. L’iniziativa, partita il 5 gennaio 2025, punta a raccogliere i 37.000 euro necessari per acquistare una carrozzina elettronica che permetta a Greta una maggiore autonomia negli spostamenti. L’acquisto del mezzo non solo faciliterà la sua mobilità quotidiana, ma le darà anche la possibilità di raggiungere il bagnasciuga e vivere l’esperienza di sentire la brezza marina sul viso.

Annunci

Per contribuire alla raccolta fondi, è possibile effettuare una donazione tramite bonifico bancario all’IBAN IT74M0503430541000000009963, intestato a NOI CI SIAMO ODV, specificando come causale “Ruote di Speranza X Greta”. In alternativa, è attiva una campagna online sulla piattaforma GoFundMe al link: https://www.gofundme.com/f/Ruote-di-Speranza-Insieme-per-il-Sorriso-di-Greta. L’associazione invita chiunque voglia aderire all’iniziativa a diffondere il messaggio sui social per ampliare il raggio della campagna. Per maggiori informazioni, è possibile contattare NOI CI SIAMO ODV all’indirizzo email info@noicisiamo-odv.org o visitare il sito ufficiale dell’associazione. L’obiettivo è garantire a Greta un importante strumento di indipendenza, con il supporto di chiunque voglia contribuire a questa causa.