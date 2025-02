Milano, 40enne romeno si costituisce dopo aver accoltellato la ex in Francia: arrestato

Letture: 5.225

Venerdì sera, alle 20.30, al commissariato di Quarto Oggiaro, a Milano, si è presentato un 40enne romeno, accompagnato dalla madre e dal cognato, che si è costituito. Il 40enne ha raccontato che giovedí 20 Febbraio, al pomeriggio, aveva accoltellato la ex compagna in Francia nella cittadina di Hayange, nel dipartimento della Mosella. In quel momento, con nome e documenti, i poliziotti hanno iniziato a consultare i database di Si.re.ne e area Schengen fino a che non hanno trovato un mandato di arresto europeo che corrispondeva sia al profilo dell’uomo sia ai fatti raccontati e lo hanno arrestato e trattenuto fino al completamento delle pratiche. Poi lo hanno trasferito nel carcere di San Vittore, ho a disposizione delle autorità giudiziaria.

Annunci

La vittima

Giovedì, verso le 17:30, l’uomo aveva raggiunto per strada la ex compagna, madre e i suoi tre figli, e l’aveva colpita con circa 14 coltellate. Anche un passante che era intervenuto per difenderla e sottrarla all’aggressione dell’uomo, è rimasto ferito. Per quanto le sue condizioni siano gravissime, la donna non è morta ma è stata immediatamente trasportata in ospedale, dove sta ancora lottando contro la morte. L’aggressore è stato riconosciuto da un parente che ha assistito alla scena.

L’aggressore

Secondo quanto raccontano i media francesi, l’aggressore, che ha un curriculum criminale piuttosto corposo e farcito di aggressioni, aveva già aggredito la donna lo scorso gennaio. Inoltre era stato a sua volta aggredito e accoltellato appena uscito dal carcere. In Francia hanno prima emesso un decreto di rintraccio nazionale e inserito il Mae e l’ordine di rintraccio europeo nel sistema Schengen solo in un secondo tempo. Per questo è stato difficile recuperare subito la documentazione necessaria all’arresto.

Annunci

Dalla mamma dopo il delitto

Il 40enne era anche destinatario di un’ordinanza a lasciare la Francia, cosa che ha fatto dopo aver accoltellato la ex compagna. Approfittando delle lente tempistiche delle trasmissioni di documentazione, ha eluso i controlli di frontiera e raggiunto i parenti a Novate milanese, che lo hanno convinto, e accompagnato, a presentarsi in commissariato.