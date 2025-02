Settala. Incidente sulla provinciale 39: scontro tra auto e Doblò con dieci cani a bordo

Letture: 1.873

Incidente sulla strada provinciale 39 a Settala (Milano). Lunedí 24 febbraio, sono circa le 9:30 quando, sulla provinciale 39 all’altezza di Settala, un’auto con a bordo una donna di 45, si è schiantata frontalmente contro un Dobló, guidato da un dog sitter trentenne, che in quel momento stava trasportando dieci cani. Le cause dello schianto sono ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, del distaccamento di Gorgonzola, per estrarre i feriti dalle vetture e la polizia locale per effettuare i rilievi. Sono intervenute anche due ambulanze della croce Bianca di Paullo e due automediche provenienti da Milano e Lodi. La 45enne, originaria di Lecco, si trova adesso ricoverata in codice rosso all’ospedale Niguarda. Per l’uomo a bordo del dobló si è reso necessario il ricovero in codice giallo al Policlinico. Illesi i dieci cani, solo tre hanno riportato lievi ferite.