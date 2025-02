Milano, fumo nel negozio H&M di Piazza Duomo: evacuato il personale, intervento dei Vigili del Fuoco”

Letture: 2.321

Fumo in piazza Duomo. Attimi di tensione nel tardo pomeriggio di oggi, quando intorno alle 18.50 le centraline di controllo antincendio del negozio H&M sotto la galleria hanno lanciato l’allarme per la presenza di fumo nei magazzini situati ai piani interrati. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che sono arrivati sul posto con 6 mezzi dal Comando di via Messina per verificare la situazione.

Evacuato il personale, controlli in corso

Per precauzione, i dipendenti sono stati fatti uscire dal negozio, mentre il palazzo soprastante non è stato evacuato. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno effettuato un’ispezione accurata per individuare l’origine del fumo, controllando le centraline antincendio e verificando eventuali criticità nell’area interessata. Alle 19.57 i controlli si sono conclusi senza riscontri di particolare gravità. Fortunatamente, non sono stati rilevati incendi in corso, ma resta da chiarire cosa abbia generato l’allarme nei magazzini del negozio. Sul posto è rimasto un mezzo dei Vigili del Fuoco per completare le operazioni di bonifica e garantire la sicurezza dell’area.