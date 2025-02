Corbetta, Forestami pianta 700 alberi: nuovo bosco urbano per migliorare l’ambiente

Letture: 1.806

Corbetta compie un nuovo passo verso la sostenibilità ambientale grazie a Forestami, il progetto che mira a piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 nella Città metropolitana di Milano. Questa mattina, sabato 22 febbraio, i cittadini hanno partecipato alla piantumazione di 700 nuove piante in via Croce, rafforzando così il Bosco Urbano della città. L’intervento ha interessato una superficie di 6.600 mq nella parte sud del Bosco Urbano di Corbetta, dove sono stati messi a dimora 490 alberi e 210 arbusti. L’obiettivo è integrare e completare la forestazione iniziata circa vent’anni fa, creando un corridoio verde tra la campagna e l’area urbana.

Il sindaco Marco Ballarini ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa con una dichiarazione: “Oggi Corbetta compie un altro passo verso un futuro più verde con la piantumazione di nuovi alberi. Grazie all’iniziativa Forestami, stiamo arricchendo il nostro Bosco Urbano, migliorando la qualità dell’aria e la vivibilità della nostra città. Un grazie a tutti i cittadini che hanno partecipato a questo evento. Insieme stiamo creando un ambiente più sano e sostenibile per le generazioni future”.

La piantumazione prevede specie selezionate per la loro capacità di adattarsi al territorio e resistere ai cambiamenti climatici. Tra gli alberi scelti ci sono pino silvestre, tiglio selvatico, carpino bianco, ciliegio e roverella, mentre gli arbusti includono corniolo, evonimo europeo, nocciolo, sanguinella e viburno. Tutte specie autoctone, perfettamente adattate e che hanno molta resistenza ai cambiamenti climatici

Il progetto, curato dalla Cooperativa Demetra, prevede la manutenzione dell’area e delle nuove piante per i prossimi cinque anni, garantendo la crescita e lo sviluppo dell’ecosistema forestale urbano. Con questa nuova piantumazione, Corbetta rafforza il suo impegno per l’ambiente e per il benessere delle future generazioni, consolidando il concetto di Bosco Urbano come polmone verde della città.