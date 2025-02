Cassano d’ Adda, il Bar Sport chiude per 15 giorni: troppi episodi violenti

Letture: 15.559

A Cassano d’ Adda, il Bar Sport chiude per 15 giorni su ordine del questore. La causa sono le risse, gli schiamazzi e i clienti “vivaci”. A Cassano d’ Adda, in via Quintino di Vona, il Bar Sport si è guadagnato un altro stop forzato. Il Questore di Milano, Bruno Megale, ha firmato il decreto di sospensione della licenza per 15 giorni, eseguendo così il provvedimento previsto dall’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. La decisione è arrivata dopo l’ennesima serie di interventi dei carabinieri chiamate a sedare risse, placare clienti molesti e, in alcuni casi, persino a raccogliere segnalazioni di lanci di sassi dai balconi.

Un locale “movimentato”

Che il Bar Sport fosse un punto di ritrovo piuttosto vivace era già chiaro lo scorso novembre, quando una lite tra due avventori era degenerata in un’aggressione. Dicembre, poi, è stato un mese da incubo: prima l’intervento dei carabinieri e dei NAS, che hanno identificato cinque clienti, quattro dei quali con precedenti; poi, un’altra rissa con tanto di petardi lanciati dentro il locale e un uomo finito in ospedale con 15 giorni di prognosi.

A gennaio, il locale ha nuovamente richiamato l’attenzione dei carabinieri: segnalazioni di schiamazzi notturni e lanci di sassi verso i balconi dei residenti hanno portato a un controllo, durante il quale sono stati identificati sei avventori, cinque dei quali con precedenti per reati di vario genere, dalla violenza al patrimonio.

Spray urticante e pugni: serata al Bar Sport

A febbraio, il colpo di scena: il titolare del bar ha chiamato i carabinieri perché un cliente, dopo l’ennesimo bicchiere negato, lo avrebbe minacciato. La situazione è degenerata quando il cliente, lamentando un improvviso bruciore agli occhi, ha accusato il gestore di avergli spruzzato addosso spray urticante. La risposta? Qualche pugno ben assestato alla schiena e alla testa del barista. Anche quella sera, tra i clienti identificati, tre vantavano un curriculum criminale di tutto rispetto, con precedenti per minaccia a pubblico ufficiale, evasione e reati in materia di armi.

La chiusura del locale

Nonostante una precedente sospensione, il Bar Sport è rimasto un punto caldo per episodi di violenza e degrado. Ora la licenza è sospesa per due settimane, ma la domanda è: basterà questa pausa per cambiare la situazione? I residenti, intanto, si godono queste 15 notti più tranquille, senza schiamazzi, risse e lanci di sassi dal bar sotto casa. Poi si vedrà.

