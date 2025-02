Saronno, arrestati due uomini: sequestrati oltre 75 kg di droga tra hashish e marijuana

Letture: 1.856

A Saronno lo scorso 20 febbraio la polizia ha organizzato un appostamento dopo aver individuato un appartamento che poteva essere in un deposito di droga. Avevano ragione, tra box e abitazioni c’erano circa 75kg di droga. 2 uomini, di 46 e 45 anni, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di droga. A condurre le indagini sono stati gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Porta Genova. L’operazione è scattata nel primo pomeriggio

Intorno alle 15, gli investigatori avevano notato un’auto arrivare nei pressi dello stabile. Alla guida c’era il 45enne, che si è diretto verso i box del palazzo e ha recuperato una borsa voluminosa e la ha caricata nel bagagliaio dell’auto. I poliziotti lo hanno fermato. Addosso aveva di 200 sigarette elettroniche al THC, il principio attivo della cannabis.

I poliziotti hanno quindi perquisito l’appartamento da cui l’uomo aveva prelevato la busta, e in cui era residente l’altro arrestato, il 46enne, che è stato trovato all’interno. Il controllo ha portato al sequestro di 403 grammi di marijuana, 163 grammi di marijuana e 108 sigarette elettroniche contenenti la stessa sostanza. Ma il vero carico era nascosto in un’altra abitazione, sempre nella disponibilità del 46enne: nella camera da letto sono stati trovati 61,7 kg di hashish, mentre nel soggiorno erano stoccate 670 sigarette elettroniche con 8,15 kg di droga, oltre a materiale per il confezionamento.

La perquisizione si è poi estesa anche alla casa del 45enne, sempre a Saronno. Qui gli agenti hanno scoperto altri 14,19 kg di hashish, 46.200 euro in contanti e altro materiale adatto a confezionare la droga in dosi. I due uomini sono stati quindi arrestati e portati nel carcere di Busto Arsizio, messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.