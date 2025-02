Gaggiano. Lupo salvato dalle acque

Letture: 2.948

Questa mattina alle 8.30 circa i vigili del fuoco di Milano, a Gaggiano, si sono occupati del salvataggio di un lupo che per qualche motivo era finito nel Naviglio Grande, nel tratto che corre nel comune, tra Via Milano e via Italia. L’animale era rimasto bloccato in una delle rogge che alimentano il Naviglio. A soccorrerlo dopo la chiamata al 112 sono arrivati i caschi rossi del nucleo Saf dei Vigili del fuoco con gommoni e reti.

Il salvataggio

Due ore dopo i Vigili del fuoco del nucleo SAF fluviale lo hanno recuperato. Il lupo era rimasto bloccato su una roggia del Naviglio Grande. L’operazione non è stata semplice considerata la naturale resistenza dell’animale, e i vigili del fuoco sono stati aiutati dagli esperti del CRAS di Milano il centro recupero animali selvatici. Ora .sSta bene ed è stato affidato alle cure degli esperti veterinari.