Abbiategrasso, esplosione in un capannone: danni ingenti ma nessun ferito

Questa mattina, intorno alle 9.30, un’esplosione si è verificata in un capannone alla periferia ovest di Abbiategrasso, in via Don Sturzo. A causare il boato devastante, un incidente all’interno della ditta HPT (High Pressure Testing Center), specializzata in test ad altissime pressioni. L’onda d’urto ha distrutto quasi completamente il tetto del capannone, scagliando frammenti di cemento armato all’interno e contro le strutture vicine come veri e propri proiettili.

I dipendenti fuggiti prima dello scoppio

L’incidente non ha causato nessun ferito perché, in quel momento, i quattro tecnici presenti all’interno dell’azienda e che stavano effettuando dei test ad altissime atmosfere di pressione sono riusciti ad allontanarsi. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbero percepito i segnali di un possibile pericolo e, temendo il peggio, si sono messi in sicurezza. Hanno lasciato in fretta l’edificio allontano anche due auto, prima che la deflagrazione si verificasse e hanno dato l’allarme per l’incidente.

La chiamata alla centrale operativa del 112 è arrivata alle 9.32. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, la Polizia Locale e tre squadre dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area. In un primo momento si è temuto vi fossero dei feriti e il 118 ha allertato due ambulanze di ATA Soccorso e un’auto medica, che sono accorsi in via Sturzo. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito nell’esplosione.

I danni e le cause dell’esplosione

I Vigili del fuoco stanno ora stilando il report per la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’esplosione e capire cosa l’abbia innescata. I danni alla ditta HPT sono significativi, una parte del tetto è crollata e pezzi di cemento sono volati tutto intorno.