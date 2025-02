Il video dell’omicidio di piazzale Gambara

Letture: 4.523

Questa mattina la procura ha dato l’autorizzazione per la pubblicazione del video dell’omicidio di piazza Gambara, che contengono le immagini che provano, in modo inconfutabile, quanto successo nella panetteria di Piazzale Gambara e che hanno portato all’arresto di Raffaele Mascia. 6 colpi sparati da una pistola che era nelle sue mani, e che hanno ucciso Ivan Disar e ferito gravemente Pavel Kioresko.

Il video dell’omicidio

Nel video si sentono chiaramente i 6 colpi di pistola che son stati sparati nel negozio e qualche minuto dopo si vede Raffaele Mascia che fugge dal retro del negozio. La pistola non si trova. fino a ieri Mascia non aveva detto dove l’aveva nascosta, ma 2dice” che è un posto dove non la troverà nessuno. Probabilmente non la ha nascosta molto lontano dalla zona. Non si può andare in giro con una pistola nella cinta dei pantaloni senza che nessuno lo noti. Non si sa quanti colpi ha ancora in canna, ma come tutte le armi cariche è sempre pericolosa.