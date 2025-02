Rho, cadavere sui binari vicino alla stazione di Rho Fiera: ritardi fino a 60 minuti sulle linee S5 e S6

Letture: 3.406

Questa mattina, giovedì 20 febbraio 2025, intorno alle 11:30, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo nei pressi dei binari vicino alla stazione di Rho Fiera, in direzione Varese. La chiamata di emergenza al 112 è stata effettuata alle 11:32, segnalando una persona distesa a fianco dei binari all’altezza diviale delle Ferrovie. All’arrivo, i soccorsi hanno constatato che l’uomo era già morto. Le dinamiche dell’incidente non sono ancora chiare, ma si ipotizza che l’uomo sia stato investito da un treno.

Annunci

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del gruppo di Rho, gli agenti della Polizia Ferroviaria di stanza alla stazione di Rho e il personale della Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Presenti anche i Vigili del Fuoco di Rho per le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per identificare la vittima e determinare le cause esatte dell’accaduto.

Ritardi del passante ferroviario

L’incidente ha causato significativi disagi al traffico ferroviario sulla linea del Passante Ferroviario di Milano, in particolare sulle linee S5 e S6, che collegano rispettivamente Varese a Treviglio e Novara a Pioltello-Limito. La circolazione dei treni ha subito rallentamenti e cancellazioni, con ritardi che hanno raggiunto fino a 60 minuti. I pendolari e i viaggiatori sono stati informati delle variazioni tramite gli annunci in stazione e i canali ufficiali di Trenord.

Annunci

Al momento, non sono state fornite informazioni ufficiali sulla ripresa completa del servizio. I viaggiatori sono invitati a consultare gli aggiornamenti in tempo reale sul sito di Trenord e a pianificare con attenzione i propri spostamenti, considerando possibili ulteriori ritardi o variazioni del servizio. Le autorità continuano a lavorare per chiarire le circostanze dell’accaduto e garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale ferroviario.