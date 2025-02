La radiomobile dei carabinieri di Busto Arsizio salva un barista il Dae di dotazione

Letture: 3

Ieri mattina poco prima delle 9.40 una pattuglia della radiomobile dei carabinieri della compagnia di Busto Arsizio ha salvato la vita di un uomo che aveva avuto un arresto cardiaco all’interno di un negozio di Largo San Giuseppe, a Busto Arsizio. La pattuglia stava transitando da Largo San Giuseppe quando l’attenzione dei militari è stata attirata da alcuni passanti che chiedevano il loro intervento. Nel Bar Femme Caffe un uomo si era accasciato a terra. Come si è saputo in seguito si trattava del titolare del bar, di appena 40 anni, che aveva avuto un attacco cardiaco.

Tramite la centrale operativa locale, i militari hanno lanciato l’allarme e chiesto supporto medico. Hanno iniziato il massaggio cardiaco e le manovre di rianimazione supportati dalla centrale operativa sanitaria del 118 e utilizzato il Dae di dotazione alla pattuglia e sono riusciti a far riprendere conoscenza al 40enne. Intanto è arrivata un’ambulanza della croce Rossa di Busto Arsizio, e un’auto medica dall’ATT di Varese, con a bordo i medici rianimatori.

I medici hanno constatato il buon lavoro effettuato e sono tornati alla loro postazione, mentre i soccorritori della Croce rossa hanno portato il 40enne al pronto soccorso dell’ ospedale di Busto Arsizio dove è stato ricoverato in codice arancione. Gli ci vorrà qualche tempo e delle cure per riprendersi, ma non è più in pericolo di vita.

