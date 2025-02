Nerviano, incendio in un’azienda di traslochi: ferito un operaio 27enne

Letture: 2.557

Un incendio ha seminato il panico nella mattinata di ieri, avvolgendo in pochi istanti un’azienda di traslochi in via Santa Maria 3, a Nerviano. Le fiamme, divampate poco dopo le 7 del mattino, hanno divorato tre furgoni dell’impresa, riducendone due in un cumulo di lamiere carbonizzate e danneggiando seriamente il terzo. Nel rogo è rimasto ferito un 27enne, presente sul posto al momento del disastro. Il giovane, nel disperato tentativo di spegnere le fiamme, ha riportato ustioni su volto e braccia, venendo soccorso in codice giallo e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano alle 8.

Un fuoco per scaldarsi ha innescato l’inferno

Le prime ricostruzioni effettuate dai Vigili de fuoco delineano un quadro sorprendente: sarebbe stato proprio l’operaio, sottoposto agli arresti domiciliari ma con permesso di lavoro, ad accendere un piccolo fuoco per scaldarsi. Un gesto che, in pochi attimi, si è trasformato in un disastro. Le fiamme si sono propagate rapidamente dai materiali di scarto ai veicoli, trasformando il cortile dell’azienda in un teatro di distruzione.

I soccorsi

La chiamata alla centrale operativa del 112 è arrivata alle 07:07. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco delle caserme di Rho e del comando provinciale di Milano, la Polizia Locale di Nerviano e i Carabinieri della stazione di Nerviano, si sono occupati di mettere e tenere in sicurezza la zona delle operazioni in emergenza, insieme ai soccorritori della Croce rossa di Legnano e un’automedica della Aat di Pavia.

Dopo le prime cure sul posto,i soccorritori hanno trasportato il giovane, in codice giallo, all’ospedale di Legnano. Dopo i primi soccorsi, il ventisettenne è stato stabilizzato e non è in pericolo di vita, ma la sua posizione è ora al vaglio delle autorità. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio di questa vicenda che, per un soffio, non si è trasformata in tragedia.