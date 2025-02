Elio Fiorucci: Mostra alla Triennale di Milano. Omaggio a un’icona della moda italiana

Letture: 2.059

La mostra, visitabile alla Triennale di Milano fino al 16 marzo 2025, rende omaggio a un’icona della moda italiana, Elio Fiorucci. Il suo marchio, a partire dagli anni ‘60 ha rivoluzionato il costume, la moda e la scena dell’arte contemporanea in Italia. Tra le sue tante celebri stampe è impossibile dimenticarsi gli angioletti. I suoi concept store, grazie alla proposta di uno stile eclettico, hanno attratto intellettuali, performer e artisti.

La mostra ha un intento biografico e include, oltre alle vicende imprenditoriali, anche le vicende umane e culturali di Elio Fiorucci. L’intera esposizione viene attraversata dalla sua voce, resa grazie a registrazioni inedite, che ripercorre alcuni momenti personali, e viene messa in dialogo con le voci di altri protagonisti vicini allo stilista.

Elio Fiorucci inizia da giovane ad occuparsi di moda, prima collaborando con il padre e poi creando una sua attività dedicata alle mode provenienti dal mondo anglosassone alla fine degli anni Sessanta. Il suo primo negozio viene aperto nel 1967 a Milano, in Galleria Passarella. Nel corso degli anni nascono i primi negozi a Londra e a New York, per poi arrivare nelle maggiori metropoli mondiali.

