Adilma, la mantide di Parabiago aveva già colpito?

Letture: 5.503

Si torna a parlare di Adilma, meglio conosciuta, dopo la scoperta dell’omicidio del povero Fabio Ravasio, come la mantide di Parabiago. Potrebbe essere anche la mantide di Magenta, visto che il suo terzo marito, che ha la fortuna di essere ancora vivo, è stato convinto e coinvolto nell’omicidio, o come la mantide di Varese, secondo le ultime notizie rese note dai giornali.

Annunci

La procura ha infatti indagato Adilma Pereira per il presunto omicidio del secondo marito, Michele della Selva. L’uomo era in permesso dal carcere, in cui si trovava a scontare una lunga pena per fatti di droga. Sarebbe morto dopo essere stato obbligato a ingoiare un sacchetto di plastica contenente una overdose di cocaina, nel 2011. La fonte che ha permesso alla notizia di trapelare ha indicato, come complice della donna, Maurizio Massè, suo ex cognato, che è stato ieri fermato dai carabinieri della compagnia di Legnano.

Massè: “Sono innocente!”

Di qualche ora fa la dichiarazione dell’avvocato di Massè, che ha detto che il suo cliente si è dichiarato innocente. Dalla morte di Michele della Selva sono passati 13 anni, il suo corpo è stato cremato ed è quantomeno “difficile” reperire nuove prove sulla causa della sua morte. Anche la descrizione dell’omicidio sembra particolare: con una bustina dei fazzoletti di carta ficcata a forza in gola, infatti, importa poco se fosse o meno piena di cocaina. Se si muore, in genere, si muore per soffocamento. Massè per il momento rimane in carcere, accusato di omicidio volontario in concorso con Adilma Pereira, e con la convalida dell’arresto già avvenuta. Aspettiamo, e vi informeremo sugli sviluppi

Annunci

Maurizio Massè è già noto alla giustizia. Era stato arrestato insieme a Flachi per estorsione aggravata dal metodo mafioso, come riporta in un articolo Legnanonews, nel 2012

Adilma resta in carcere

In ogni caso, per il caso dell’omicidio di Fabio Ravasio, Adilma Pereira resta in carcere in custodia cautelare, in attesa del processo,ma per la morte di Michele La Selva è indagata a piede libero. All’attenzione degli investigatori sembra esserci anche la morte di un terzo uomo, un suo ex compagno morto in Brasile in un agguato. Servirà una rogatoria internazionale. Se tutte le accuse a carico di Adilma Pereira saranno confermate, avremo il primo caso italiano di serial killer di mariti e amanti.

Annunci