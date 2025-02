Alert dispersi. Scomparso da Vittuone, Taha Ahmed Ali, di 15 anni

Letture: 2.549

Sono iniziate questo pomeriggio le ricerche di Taha Ahmed Alí, un ragazzino di 15 anni disperso da Vittuone. Si tratta di uno studente della seconda B dell’istituto superiore Alessandrini. È da mezzogiorno che non si hanno sue notizie. Si è allontanato da scuola lasciando lì il cellulare e i libri ma la cosa che preoccupa di più è che ha lasciato in classe anche il giubbotto e quindi ora è in giro solo con solo una tuta da ginnastica nera.

La denuncia di persona dispersa è stata diramata nel pomeriggio, dopo i primi controlli presso amici e parenti. Attualmente l’alert dispersi riguarda tutte le forze dell’ordine della provincia di Milano. Si spera che il freddo lo abbia spinto a cercare rifugio da qualche parte. O che abbia preso il treno verso casa e che ora stia girando per Magenta, oppure che si sia diretto a Milano dove può essere avvistato. Sarà più difficile se si è diretto nelle campagne. Infatti questa notte il freddo sarà molto intenso ed è necessario trovarlo velocemente se si trova sui sentieri di campagna.