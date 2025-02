Sparatoria al campo nomadi di via Chiesa Rossa: feriti padre e figlio

Letture: 2.599

Una sparatoria questa sera intorno poco dopo le 21 nel campo nomadi di via della Chiesa Rossa 351, a Milano. A farne le spese sono stati un padre e suo figlio, di 59 e 29 anni, entrambi colpiti da colpi d’arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Buccinasco, che hanno trasportato il figlio all’ospedale San Paolo e il padre all’Humanitas di Rozzano.

Indagini in corso

L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato: dopo la chiamata alla centrale operativa del 112, sul posto sono arrivati sia i carabinieri sia gli agenti della Questura di Milano. La dinamica della sparatoria è ancora da chiarire, ma il contesto non è nuovo a episodi di violenza. Il campo di via Chiesa Rossa è tristemente noto per episodi simili, tanto che le forze dell’ordine vi si recano sempre con un alto livello di attenzione e con numeri corposi.

A Milano ora si spara

Non è la prima volta che il campo nomadi finisce al centro delle cronache. Già in passato si sono verificati episodi di criminalità, con sparatorie e blitz delle forze dell’ordine. La situazione resta tesa e pericolosa, con un evidente problema di sicurezza.

