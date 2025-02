Milano, Space Dreamers: la Mostra immersiva sullo spazio. Prorogata fino a settembre 2025

Letture: 751



Space Dreamers è la mostra immersiva in cui il mondo onirico e le meraviglie dell’universo si incontrano tra nuvole, astri e costellazioni. Space Dreamers è una immersive exhibition ispirata allo spazio, in cui i sogni incontrano le bellezze del cosmo. Permette ai visitatori di partire per un viaggio straordinario attraverso 18 installazioni immersive, create per coinvolgere ed emozionare i visitatori. Dati il travolgente successo e l’interesse del pubblico la mostra è prorogata fino al 30 settembre 2025. Annunci La visita alla mostra dura circa un’ora, in questo lasso di tempo il visitatore può trovare un treno che permette di viaggiare tra galassie, uno speciale cinema 4D, una discoteca spaziale e molte altre installazioni create dalle designer Elena e Giulia Sella. Space Dreamers ha conquistato adulti e bambini, facendo loro riscoprire la bellezza dell’universo, in tutte le sue sfumature. La mostra si trova a Milano, in piazza Beccaria, i biglietti sono disponibili sul sito spacedreamers.it con prezzi speciali per studenti, famiglie e bambini.