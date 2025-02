Artigiano in Fiera: il ritorno in Primavera

Letture: 7

Per la prima volta l’Artigiano in Fiera arriva anche in primavera. Le date da segnarsi sono dal 29 maggio al 2 giugno 2025 a Fieramilano (Rho), l’ingresso è sempre gratuito. Nella sua versione invernale, Artigiano in Fiera, sarà visitabile dal 6 al 14 dicembre 2025. È sempre presente anche il sito web artigianoinfiera.it, si trovano online circa 3000 imprese 400 shop online.

L’Artigiano in Fiera è un evento fieristico annuale dedicato all’artigianato mondiale, è la manifestazione di riferimento per la micro e piccola impresa sin dal 1996, anno in cui nacque per colmare la mancanza di una fiera che mettesse al centro la persona e il suo lavoro. Sin dal nome della manifestazione è ben visibile il messaggio che vuole comunicare: è un evento dedicato all’artigiano con i suoi ideali, il suo radicamento con la terra d’origine, la sua capacità di comunicare se stesso attraverso il lavoro.