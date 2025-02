Milano. Aggressione a Porta Romana. Accoltellato un 20enne. La polizia a caccia dell’assalitore

Letture: 3

Un’altra aggressione a Milano, questa volta a Porta Romana. Un 20enne, di cui non si conoscono ancora le generalità, è stato accoltellato questa mattina, lunedì in via Gian Carlo Passeroni, a Milano. L’aggressione è avvenuta poco dopo le 6 e ha richiesto l’intervento della polizia e dei soccorritori.

L’allarme è scattato alle 6.12, con la chiamata alla centrale operativa del 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Milano e un’ambulanza della Croce Bianca di Milano. Il giovane, colpito alla testa con un’arma bianca, è stato medicato dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli in codice verde. Le sue condizioni non destano preoccupazione: è sempre rimasto cosciente e collaborativo.

L’esatta dinamica dell’aggressione è ancora da chiarire. Gli agenti della questura stanno lavorando per ricostruire i fatti e individuare eventuali responsabili. Non sono ancora noti i motivi dell’accoltellamento e se il giovane conoscesse il suo aggressore. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

