Milano. Al Vigentino scoperti 180 kg di hashish in un B&B: arrestato un 22enne, ecco cosa è successo!

Un intervento per una fuga di gas al Vigentino, Milano, si è trasformato in un sequestro record di droga. Nella notte del 15 febbraio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano hanno arrestato un 22enne italiano, pregiudicato con precedenti specifici, e denunciato in stato di libertà una 19enne italiana, incensurata, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri erano intervenuti in ausilio ai Vigili del Fuoco per verificare una possibile fuga di gas in un edificio residenziale di via Pampuri, in zona Vigentino, a Milano, che poi non si era verificata, e hanno percepito un forte e persistente odore di stupefacente provenire da un appartamento, adibito a B&B, sito al piano terra del palazzo.

Lo strano e forte odore dell’hashish può essere scambiato, da chi non lo conosce, per puzza di gas, ma non inganna le forze dell’ordine. Una volta entrati nell’appartamento, occupato dai due giovani, lo hanno perquisito. Hanno perquisito anche i due giovani, ma la vera sorpresa la hanno trovata in cucina. Nascosti all’interno di due frigoriferi, c’erano 180 kg. di hashish, 4 kg. di marijuana, abbondante materiale per il confezionamento della dosi di droga e tre bilancini di precisione.

I Carabinieri hanno trovato anche una mannaia ed un coltello, rispettivamente da 29 e 36 cm di lunghezza, intrisi di hashish, che erano stati utilizzati evidentemente per tagliare e suddividere la sostanza stupefacente e preparare le dosi. Tutto il materiale e la sostanza stupefacente sono stati sottoposti a sequestro. Il 22enne è stato arrestato e portato nel carcere di San Vittore, mentre la ragazza di 19 anni è stata denunciata a piede libero. E’ infatti incensurata. L’Autorità Giudiziaria valuterà le rispettive posizioni nei prossimi giorni.

