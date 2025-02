Milano, Risorgimento. Sotto sequestro preventivo il Canteen di via Archimede

Letture: 1.761

La Polizia di Stato ha posto sotto sequestro preventivo il CANTEEN di via Archimede 10, zona Risorgimento ,a Milano. Il provvedimento, eseguito ai sensi dell’art. 321 comma 3 bis c.p.p., arriva dopo un’attività di controllo condotta dai poliziotti del Commissariato Monforte Vittoria, che nelle settimane precedenti, fingendosi clienti, avevano rilevato infrazioni e comminato sanzioni.

Il blitz al Canteen

Nella notte, gli agenti del Commissariato Monforte Vittoria, in collaborazione con la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, i Vigili del Fuoco, personale dell’ATS e della SIAE, hanno effettuato un servizio mirato. in borghese. Il locale, autorizzato alla somministrazione di pasti preparati in cucina, era affollato da clienti. Verso mezzanotte, i poliziotti sono entrati e hanno trovato numerose persone ai tavoli e sulla pista da ballo, mentre un dj trasmetteva musica nei pressi di un banco cocktail.

Dopo circa un’ora, altri agenti sono intervenuti con i Vigili del Fuoco, ATS e SIAE. All’interno era difficile muoversi c’erano circa 50 persone al piano terra e quasi 200 nel seminterrato. Valutata la criticità della situazione e la reiterazione della violazione ex art. 681 c.p. per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, i poliziotti di via Poma hanno disposto il sequestro del locale.

I Vigili del Fuoco hanno rilevato gravi violazioni della normativa antincendio, redigendo un verbale e diffidando l’attività dal proseguire senza il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza. ATS ha emesso un provvedimento di chiusura e isolamento dell’attività di preparazione e somministrazione di alimenti per diverse violazioni igienico-sanitarie, che dovranno essere sanate prima della riapertura. La Divisione Amministrativa Sociale della Questura procederà, inoltre, alla contestazione per l’utilizzo di Addetti ai Servizi di Controllo non autorizzati.

Clienti evacuati senza disordini

Durante il controllo, i clienti del locale sono stati fatti defluire in maniera ordinata senza che si registrassero probelmi di ordine pubblico. Le indagini proseguono per accertare ulteriori responsabilità legate alla gestione del locale.

