Milano, rapinatore 24enne si costituisce.” Ho paura di non riuscire a smettere di rapinare”. Aveva commesso almeno 5 rapine

Letture: 2.583

Martedì 11 febbraio, verso metà mattina, un 24enne si è presentato al Commissariato Lambrate per confessare una serie di rapine. Senza lavoro e in difficoltà economiche, il giovane ha spiegato agli agenti di via Feltre di aver iniziato a derubare negozi come mezzo rapido per ottenere denaro. Dopo sei mesi in carcere, cui era stato condannato per una rapina a un negozio vicino alla stazione di Milano Rogoredo, compiuta nel gennaio 2024, aveva trascorso un periodo di inattività a casa della madre prima di decidere di riprendere a colpire.

Annunci

Tuttavia, il senso di colpa e la paura di non riuscire a fermarsi, lo hanno spinto a rivolgersi alla Polizia. Il 24eenne ha confessato di aver compiuto 5 colpi nei negozi della città e ha fornito agli agenti dettagli precisi su date e luoghi delle rapine, tutte commesse nei pressi di fermate della metropolitana per avere una via di fuga più facile.

Il modus operandi era sempre lo stesso: dopo aver preso alcuni prodotti a caso, si avvicinava alla cassa fingendo di voler pagare, poi scavalcava il bancone, spingeva il cassiere e prelevava il denaro dalla cassa, a volte minacciando con un coltello. Gli agenti hanno verificato le denunce e contattato i negozianti rapinati, che hanno riconosciuto il giovane come l’autore dei colpi.

Annunci

Il bottino delle rapine

Gli assalti sono stati quattro in negozi di cosmetici e prodotti per la casa: il 14 ottobre 2024 in via Torino con un bottino di 405 euro, il 31 dicembre in via Pisani dove ha prelevato 596 euro), il 22 gennaio in corso Buenos Aires, con un bottino di 292 euro e il 7 febbraio in viale Umbria dove è riuscto a carpire 350 euro. Un’altra rapina è avvenuta il 9 febbraio in un negozio di abbigliamento in corso Garibaldi, dove aveva sottratto 400 euro.

Il giovane, che ha dichiarato di arrivare a Milano in treno dal Friuli Venezia Giulia, ora si trova nel carcere di San Vittore. Inoltre, gli investigatori lo hanno indagato per un furto avvenuto il 20 gennaio 2025 in un negozio di cosmetici in via Pola, dove aveva prelevato 260 euro dalla cassa. Gli accertamenti proseguono per verificare se possa essere responsabile di altri episodi simili.

Annunci