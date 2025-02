Milano, incendio in condominio al Lorenteggio. Un 53enne è grave, e 15 persone intossicate

Letture: 1

Ieri sera, intorno alle 22:30, è scoppiato un incendio al quartiere Lorenteggio di Milano, facendo scattare l’allarme in tutta la zona intorno a via largo Fatima 8. I Vigili del fuoco di Milano sono intervenuti con prontezza, limitando i danni grazie al coordinato e tempestivo intervento. E’ accaduto in un appartamento di in via Largo Fatima, all’interno del condominio popolare MM, un edificio di cinque piani, che è diventato il fulcro di un’operazione di soccorso che ha coinvolto ben 25 pompieri e sei mezzi d’intervento.

Annunci

L’Intervento dei Vigili del Fuoco

La rapidità e l’efficienza delle squadre dei Vigili del fuoco di Milano hanno fatto la differenza, in particolare quella di via Darwin, con il supporto proveniente dalla sede centrale, sono riuscite a confinare le fiamme, limitando l’incendio al piano rialzato del condominio. Questo intervento coordinato dalla centrale operativa del 112, che ha fatto intervenire ambulanze e forze dell’ordine, ha evitato un’ulteriore diffusione dell’incendio, garantendo la sicurezza dei residenti e degli edifici circostanti.

Nonostante la prontezza dell’intervento, l’incendio ha avuto conseguenze importanti. Un uomo di 53 anni si trova attualmente in gravi condizioni ed è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Niguarda. Altre 15 persone sono state sottoposte alle cure dei sanitari a seguito dell’inalazione di fumi tossici. Tra questi, ci sono tre disabili e tre bambini, le cui condizioni, fortunatamente, non destano ulteriori preoccupazioni. Un dettaglio particolarmente toccante riguarda il destino del gatto residente nell’appartamento: purtroppo, l’animale è stato trovato privo di vita al piano superiore, vittima dei fumi inquinanti.

Annunci

Il povero gatto

I gatti sono animali piccoli e sono particolarmente sensibili alle intossicazioni da fumo, spesso non sopravvivono agli incendi. Spesso le conseguenze degli incendi possano andare ben oltre al danno materiale, interessando anche gli esseri più vulnerabili, come gli animali. Le operazioni di soccorso, che si sono protratte fino alle 3:30 del mattino. Al momento, le cause che hanno portato allo sviluppo dell’incendio restano ancora da accertare. I vigili del fuoco hanno avviato le indagini necessarie per chiarire l’origine delle fiamme, focalizzandosi su possibili problemi tecnici o situazioni accidentali.