Ossona in festa per il Carnevale: sfilata di carri e concorso per la maschera più bella

L’allegria del Carnevale sta per invadere le strade di Ossona. Sabato 8 marzo il paese si colorerà di musica, coriandoli e divertimento con la tradizionale sfilata dei carri allegorici e un entusiasmante concorso per la maschera più bella. L’evento avrà inizio alle 14.15 all’oratorio San Luigi, in via Baracca 8, punto di ritrovo per i partecipanti. Da lì, la festa prenderà vita con la partenza dei carri allegorici da piazza Aldo Moro, pronti a sfilare tra le vie del paese portando con sé tutta la magia del Carnevale. Dopo la sfilata, il pomeriggio continuerà con un ricco programma di intrattenimento per i più piccoli: spettacoli, baby dance e tante sorprese faranno divertire grandi e piccini.

Il concorso per la maschera più bella

Il momento più atteso sarà senza dubbio il contest delle maschere, che premierà i costumi più belli e originali in tre categorie: il miglior gruppo (composto da almeno 4 persone), la miglior maschera femminile e la maschera più creativa e originale. Chi avrà il costume più fantasioso? Chi stupirà la giuria con un travestimento originale? L’unico modo per scoprirlo è partecipare e sfoggiare la propria maschera migliore!

E se piove?

In caso di maltempo, la sfilata sarà annullata, ma la festa non si fermerà: tutte le attività di Carnevale si svolgeranno all’oratorio, per garantire comunque una giornata di divertimento e allegria. Non resta che preparare i costumi, lucidare le maschere e lasciarsi travolgere dall’atmosfera festosa del Carnevale di Ossona!.

