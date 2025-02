Abbiategrasso. Cade nel bosco e lo trovano dopo ore. E’ grave

Letture: 1.601

Ieri pomeriggio, ad Abbiategrasso, un pensionato di 72 anni che ancora si occupa della azienda agricola ha avuto un grave incidente mentre si trovava a caricare legna in un campo di Cascina Chiappana, in una zona isolata del parco del Ticino.

Annunci

Per cause non ancora accertate, ma probabilmente a causa del pantano impregnato d’acqua e particolarmente scivoloso è caduto e non è riuscito a rialzarsi da solo. Ha passato diverse ore a terra a contatto con l’acqua e il terreno freddi, nei pressi di una pozzanghera. A sera tarda la moglie, non avendolo visto tornare dal lavoro, ha chiamato il Nue 112. La chiamata alla centrale operativa è arrivata alle 22.12.

Le ricerche: trovato su un sentiero impantanato

Le ricerche sono partite immediatamente dopo la chiamata e hanno coinvolto gli uomini della radiomobile dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e i Vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Quando lo hanno ritrovato, a fianco di una pozzanghera su un sentiero pantanoso, era già in gravi condizioni, sicuramente in ipotermia. A soccorrerlo sono arrivati i soccorritori di un’ambulanza di ATA Soccorso di Zelo Surrigone e un automedica dell’Att di Pavia.

Annunci

È in gravi condizioni

A causa delle gravi condizioni in cui versava dopo essere rimasto sotto la pioggia, il 72enne è stato trasportato prima in ambulanza e poi in elicottero fino all’ospedale Humanitas di Rozzano, in codice rosso. I medici sin dai primi momenti si sono riservati la prognosi.