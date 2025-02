Johanna Natalie Quintanilla. Il video del delitto e le ricerche del corpo nella valigia

Letture: 1

Lui, Pablo Gonzales Rivas, ha confessato di aver messo il corpo della compagna Johanna Natalie Quintanilla in trolley e di averlo abbandonato in qualche posto nel comune di Cassano d’Adda. I carabinieri di Cassano d’Adda e la squadra Saf del comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano, in queste ore, ne stanno cercando il corpo. E’ in programma l’utilizzo di droni dei Vigili del fuoco, che si spera possano essere utili nell’individuare la valigia di grandi dimensioni. I carabinieri sono in possesso di un video, in cui si vede l’uomo che si allontana dal loro appartamento con un grande trolley.

Il video del delitto

Il comando provinciale dei carabinieri di Milano ha oggi reso pubblico il video in cui si vede l’uomo, indentificato come Pablo Gonzales Rivas, trascinare con fatica il trolley, caricarlo in auto, e poi allontanarsi. Poco prima lo si vede mentre porta la stessa valigia in casa, chiaramente vuota.

Johanna Natalie Quintanilla, 40 anni, lavorava come baby sitter in nero ed era originaria di El Salvador. Abitava in Italia già da una decina d’anni. lei e Pablo Gonzales vivevano insieme da diversi anni. L’uomo ha detto di essere già stato sposato in El Salvador, e di aver divorziato da molto tempo. E’ un operaio di cantieri stradali. La donna sarebbe scomparsa lo scorso 24 gennaio. Lui ne ha denunciato la scomparsa solo una settimana dopo. Diceva che la donna si era allontanata volontariamente da casa dopo aver riempito la valigia di abiti.

Poi, di fronte alle domande incalzanti dei carabinieri, non ha resistito e ha confessato di aver strangolato Johanna Natalie Quintanilla, poi di averla chiusa nella valigia e di averla abbandonata da qualche parte a Cassano d’Adda.