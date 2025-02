Robecchetto con Induno. Incidente alla conceria Gaiera. 80 operai evacuati

Letture: 1.633

Alle 11:40 di questa mattina nel comune di Robecchetto con Induno, in via Carducci, località Induno alla conceria Gaiera srl si è verificato un incidente all interno dei laboratori. Una sostanza non ancora identificata è fuoriuscita causando l’allarme. Circa 80 operai sono stati evacuati. Alcuni di loro hanno accusato lievi malori, ma nessuno è stato ricoverato in ospedale.

Annunci

Sul posto ci sono i Vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, compresi gli esperti del nucleo NBCR, che hanno il compito di per individuare l’origine e la natura della sostanza, insieme agli operatori di ARPA e dell’ ATS. Gli operai sono stati assistiti dai soccorritori della Croce Bianca di Magenta e dai medici di un mezzo di soccorso di secondo livello dell’AAT di Varese. Si attendono i responsi di Arpa e Ats sulle rilevazioni in loco.