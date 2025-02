3 Bulgare arrestate in centro a Milano: borseggiavano

Letture: 2.902

Sabato pomeriggio, tre donne di origine bulgara sono state arrestate dagli agenti della squadra mobile mentre rubavano il portafogli ad una turista all’interno di un negozio. I poliziotti stavano effettuando delle pattuglie in borghese servizio e le hanno notate mentre si aggiravano tra i clienti del negozio con atteggiamento sospetto. Non si tratta di scoperte casuali. Le 3 donne, come tutte le borseggiatrici che frequentano Milano, sono ben conosciute dalle forze dell’ordine e quando i poliziotti che si occupano di servizi antiborseggio le individuano le tengono d’occhio, e prima o poi le sorprendono in flagranza.

Le tre donne infatti fingevano di osservare gli abiti in esposizione, ma in realtà studiavano le borse e gli zaini delle clienti. Dopo aver individuato una turista 43enne, si sono avvicinate con discrezione, scambiandosi segnali d’intesa, poi l’hanno circondata.

Il furto e l’arresto nel centro di Milano

Mentre una delle donne copriva le complici utilizzando alcuni capi di abbigliamento come schermatura, le altre due si sono mosse attorno alla vittima. Con abilità hanno aperto la cerniera della sua borsa a tracolla e le hanno sottratto il portafogli. Dopo il furto, le tre si sono spostate dietro un espositore per dividersi il bottino: 315 euro e 530 franchi svizzeri in contanti. Gli agenti le hanno raggiunte lí, e le hanno arrestate in flagranza. Dopo che ha sporto denuncia hanno restituito il denaro e il portafoglio alla turista, che non si era accorta di nulla. Attualmente le tre borseggiatrici si trovano in arresto accusate di furto aggravato.

