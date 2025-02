E’ iniziata la raccolta firme per la legge di iniziativa popolare sulla bigenitorialità

Letture: 3.512

Da oggi, 8 febbraio, stata avviata la procedura per la raccolta firme per l’attuazione della proposta di legge di iniziativa popolare sulla bigenitorialità, dopo che è stata raggiunta l’unità di intenti tra le associazioni che si occupano di genitori separati. La proposta di legge presentata a Roma dal neonato comitato, appositamente costituito, regola il rapporto tra genitori nella separazione a tutela dei figli a garanzia del loro benessere.

Annunci

La proposta è stata depositata alla Corte di Cassazione dal Comitato Genitori per i Figli, in rappresentanza delle associazioni di promozione sociale e di volontariato di tutto il paese che da più di vent’anni lavorano per la piena e vera parità genitoriale ritenuta fondamentale per il progresso civile, sociale e umano del nostro paese.

I firmatari della proposta di legge di iniziativa popolare sono:

Presidente Emanuele Ernesto (Famiglie Cristiane Separate, Lombardia – Nazionale),

Vice Presidente Carta Andrea (Papà e Mamme Separati ODV, Piemonte)

vice presidente Baiocchi Antonella (C.Ri.PE.M. Centro rieducativo persone maltrattanti, Marche – Nazionale)

Bibbiani Remo (Papà Separati Milano APS),

Calzarano Diego (Papà in Movimento-Pari diritti Genitoriali, Toscana),

Capilupi Bruno (Papà Separati, Brescia, Lombardia),

Ceccarelli Giorgio (Figli Negati, Lazio),

De Amicis Adamo (A.Pro.S.I.R, Marche – Nazionale),

Ioppoli Carlo (ANFI, Associazione Nazionale Familiaristi Italiani)

Lami Mauro (Papà Separati Liguria APS),

Pellegrino Marialuigia Anna (Associazione Minori in Primo Piano ODV, Bergamo),

Rolfini Marco (An.Co.Re, Piemonte),

Saluzzi Nicola (Papà Separati Milano APS),

Savasta Elena (Donne nella Separazione, Lombardia).

Come partecipare alla raccolta firme

Nel Comitato Genitori per i Figli sono confluiti esperti, studiosi e altre organizzazioni impegnate a raggiungere l’attuazione della bigenitorialità. Contestualmente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prende il via la corsa per la raccolta di firme: un impegno che non prevede soste nella promozione dell’iniziativa popolare. I promotori fanno sapere che le firme sono facilmente apponibili in forma digitale con l’utilizzo dello SPID e con altre forme di accesso spiegate da tutorial realizzati per facilitare la raccolta di firme attraverso i canali social e i siti internet delle associazioni che aderiscono.

Annunci

Informazioni possono essere richieste all’indirizzo info@comitatogenitoriperifigli.it; il testo della proposta e altre informazioni sono disponibili sul sito www.comitatogenitoriperifigli.it. Per firmare la proposta di legge ci si può collegare all’ indirizzo https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/openl’identificativo della proposta è 2300000 e il titolo è Norme in materia di tutela del diritto dei minori alla bigenitorialità.