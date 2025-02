Lacchiarella. 36enne evade di continuo dagli arresti domiciliari. Ora è in carcere

Letture: 1.601

Un 36enne italiano di Lacchiarella, che era stato condannato, durante un processo a suo carico, a scontare la sua pena agli arresti domiciliari è stato nuovamente arrestato e portato nel carcere di Vigevano. I carabinieri della stazione locale, che erano incaricati di controllare che non uscisse durante gli orari in cui doveva permanere in casa diverse volte non lo avevano trovato al domicilio.

Il provvedimento dell’affidamento in prova era stato emesso dal tribunale. L’uomo poteva uscire per lavorare e per le altre incombenze , ma restava sotto sorveglianza. Non la ha presa molto sul serio e forse non credeva che i carabinieri sarebbero arrivati a sorpresa, per controllare che rispettasse le prescrizioni del giudice. Gli è andata male. lo hanno scoperto e il giudice del tribunale di sorveglianza, dopo aver letto al relazione dei carabinieri, ha disposto il suo arresto. I carabinieri lo hanno prelevato e riportato in carcere, dove finirà di scontare la sua condanna.

Impossibile farne il nome sui giornali, probabilmente lo conoscono i suoi vicini di casa. Possiamo dire che la notizia funge anche da monito. Se qualcuno crede che gli arresti domiciliari siano una specie di sconto di pena, è meglio che cambino idea. i controlli ci sono e se non rovano la persona in casa, nell’orario in cui dovrebbe esserci, la prelevano e portano di nuovo in carcere. L’accusa, in questi casi, è di evasione.

