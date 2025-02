Milano. 88 kg di droga fra via Termopili e via Migliacco

Letture: 2.345

Lo scorso martedì 4 febbraio la sezione antidroga della squadra mobile di Milano ha portato a termine una operazione antidroga sequestrando 88 kg di droga a 4 persone, 3 italiani di 29, 27 e 22 anni e un ivoriano di 25 anni, tra via Termopili, in zona Viale Monza, e via Magliocco, in zona Morivione. I poliziotti avevano individuato un appartamento di via Termopili in cui sospettavano venisse tenuta della droga destinata alla vendita l dettaglio sulla piazza di Milano e lo tenevano d’occhio.

Nel pomeriggio di martedì i poliziotti hanno visto 3 giovani entrare nell’appartamento e poi uscirne carichi di valige e scatoloni che hanno caricato in due automobili con cui sono poi partiti velocemente, seguiti dai poliziotti. I tre, arrivati in via Migliacco, in zona Morivione, sono entrati in un appartamento. A quel punto è partito il blitz. I tre italiani sono stati fermati, avevano addosso 10mila euro in contanti.

Nell’appartamento di via Magliocco c’era anche il 25 enne ivoriano, già noto alla giustizia per fatti di droga. C’erano anche le valigie e le scatole portate via dall’appartamento di via Termopili, che contenevano centinaia di panetti di hashish, di circa un etto ciascuno, con vari confezionamenti e con impressi loghi di varie marchi dei più disparati oggetti alla moda. Il peso complessivo della droga è di circa 76 kg, ma c’erano anche 350 sigarette elettroniche contenenti olio di cannabis, 11 kg di marijuana confezionata in sacchi, vario materiale per il confezionamento e per la pesatura della droga.

Anche le armi modificate

I poliziotti sono anche tornati in via Termopili per la perquisizione dell’appartamento e lì nascosti nel frigorifero hanno trovato un altro chilo e mezzo di hashish diviso in panetti da 100 grammi e una pistola scacciacani semiautomatica, senza tappo rosso, modificata e in grado di sparare. Aveva anche la matricola abrasa

La perquisizione è stata quindi estesa all’appartamento di via Termopili dove sono stati sequestrati, all’interno di un frigo, altri panetti di hashish per circa 1,5 kg e una pistola scacciacani semiautomatica modificata con matricola abrasa. Inoltre, nelle due perquisizioni sono stati ritrovati altri 10mila euro in contanti. I quattro, che si ritiene gestissero un giro di spaccio anche su canali telematici, dopo gli accertamenti di rito sono stati condotti presso la casa circondariale di San Vittore.

