Milano. La metro verde ferma in stazione centrale. Una persona sotto al treno

Sono le 19.10 circa. A Milano è l’ora punta a Milano. Alla fermata della Stazione Centrale, sulla linea della Metro Verde, verso Gessate, il treno si ferma un po’ bruscamente, poco dopo essere entrato in stazione, ma la gente stipata a bordo del treno non capisce bene cosa sta succedendo. Solo chi è vicino alla prima carrozza ha visto qualcosa. Partono i soccorsi.

La centrale operativa del 112 riceve una chiamata di soccorso per un arrotamento. Una persona è finita sulle rotaie, sotto il treno. I primi ad arrivare sono gli uomini , già presenti nei pressi della security di Atm. Dagli autoparlanti chiedono ai passeggeri di lasciare il treno e i passeggeri scendono e vanno disciplinatamente verso le uscite della stazione.

Indirizzano le persone verso la Linea gialla della metropolitana, oppure verso gli autobus sostitutivi, in superfice. Intanto arrivano i vigili del fuoco, con l’attrezzatura adatta a sollevare il treno, i soccorritori con un’ambulanza, e gli uomini della polizia di stato che aiutano a completare l’evacuazione del treno e della stazione, intanto che si preparano ad effettuare i rilievi dell’incidente. Tutto è pronto per affrontare qualunque tragedia.

Invece si tratta di un 35enne ubriaco che si è infilato nella galleria proprio pochi attimi prima dell’arrivo del treno, già in frenata perchè stava entrando in stazione. Il 35enne ciondolava per l’alcool e quando il treno gli è passato vicino, ‘ubriaco gli è caduto contro e ha preso una gran botta alla testa. I vigili del fuoco lo hanno tirato fuori dalla galleria consegnato ai medici che nel hanno assodato lo stato, e deciso di portarlo in ospedale in codice giallo perchè una piccola emorragia, se si ha molto alcool in corpo, diventa facilmente pericolosa.

Intanto i passeggeri che scendono dal treno sanno poco di quel che è successo. Sanno solo che è venerdì sera, che è stanca, che il treno si è fermato e che non si sa a che ora riusciranno a tornare a casa. Se si fosse trattato di una tragedia, avrebbero sopportato con rassegnazione. Quando sapranno che hanno fatto tardi a causa di un ubriaco che si è infilato nella galleria, invece, ce ne sarà più di uno, probabilmente, che gli augurerà tutto il male possibile

