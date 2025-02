San Siro. Rapina in via Morgantini

Letture: 3.589

Ieri mattina alle 9.10 una pattuglia di poliziotti del reparto della Nibbio ha arrestato una coppia di marocchini, uomo e donna, che aveva appena rapinato un 34enne italiano, spruzzandogli dello spray al peperoncino negli occhi. Gli hanno portato via uno zaino di Valentino con all’interno il portafogli è un iphone.

La rapina è avvenuta in via Morgantini, ed erano stati segnalati 3 rapinatori. Dalla centrale operativa del 112 è stato diramato l’alert di ricerca e, poco dopo, la pattuglia della Nibbio ha notato la coppia di marocchini in via Preneste. L’uomo aveva lle spalle lo zaino della vittima, mentre la donna aveva fra le mani un iPhone. Li hanno fermati e proprio in quel momento la vittima è riuscita a fare squillare il telefono, dimostrando che si trattava proprio dell’iPhone rubato.

I due marocchini, che hanno ambedue precedenti penali, sono quindi stati arrestati in flagranza di reato e accusati di rapina. Ora si trovano nelle camere di sicurezza della questura in attesa della convalida e del processo per direttissima. La polizia sta ricercando anche il terzo rapinatore. Zaino, portafoglio e iPhone sono stati restituiti alla vittima.

