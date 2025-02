Inveruno. Sequestrano un uomo e lo portano in via Cassinis a Milano

Letture: 1

Ieri sera alle 22.50 la centrale operativa del 112 ha ricevuto una chiamata da una donna. Chiedeva aiuto per il compagno che si trovava a Inveruno e che era stato sequestrato e portato via. La donna ha raccontato che l’ uomo in quel momento era trattenuto contro la sua volontà in un appartamento di via Cassinis, zona Rogoredo, a Milano.

Le radiomobili dei carabinieri si sono precipitate all’indirizzo indicato dalla donna e si sono trovati a inseguire a piedi, all’interno del cortile, un uomo che si è infine nascosto sotto un’auto. Lo hanno estratto e gli hanno trovato addosso una tracolla che conteneva circa 7 mila euro in contanti e le chiavi dell’auto sotto cui si era nascosto. Nell’auto c’erano un lungo machete e 7 kg di hashish. L’arrestato è un marocchino 31enne, senza fissa dimora e con diversi precedenti. Ha sulle spalle anche un ordine di carcerazione per una condanna a 3 anni e 10 mesi, emesso nell’ottobre 2024.

La vittima prelevata a Inveruno

Durante l’arresto è arrivata anche la vittima del sequestro, finalmente libera. Si tratta di un romeno di 34 anni. Ha detto di essersi recato a un appuntamento a Inveruno, per comprare un’auto usata e di essere stato obbligato a seguire il marocchino fino in via Cassinis contro la sua volontà. Ha anche indicato un’altra auto , quella con cui sarebbe stato sequestrato. All’interno di questa seconda auto i carabinieri hanno trovato un revolver, perfetta riproduzione di un’arma vera, senza tappo rosso, carica e con tre proiettili nel tamburo.

Attualmente il marocchino è in camera di sicurezza, arrestato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio e denunciato per il sequestro di persona. la convalida dell’arresto avverrà domani mattina. Attualmente i carabinieri stanno svolgendo approfondimenti sulle indagini per comprendere meglio i contorni di questa fosca storia. Seguirà poi il processo per direttissima. Non c’è fretta, la precedente condanna da scontare in carcere permetterà di tenere in custodia il 31enne fino a che gli accertamenti non saranno completati.