Baby rapinatrice 14enne evade dalla comunità. La trova la polfer

Lo scorso 29 gennaio i poliziotti della Polfer hanno trovato una ragazzina di 14 anni sola che girovagava in stazione Garibaldi, a Milano. Alla fine la ragazzina ha detto loro di essere scappata da una comunità per minori in provincia di Milano dopo che il giudice del tribunale dei minori aveva emesso una misura cautelare nei suoi confronti.

Tralasciando i particolari, quando i poliziotti hanno controllato la sua storia, hanno notato una nota inserita nell’alert di richiesta ricerca emesso a suo nome e inserito nello sdi. La ragazzina era stata affidata alla comunità dopo una rapina avvenuta lo scorso ottobre e l’avviso di ricerca come persona dispersa evidenziava che in caso di ritrovamento doveva essere arrestata e portata in carcere. Una volta davanti al giudice, questo ha deciso di ricollocarla nella stessa struttura da cui era scappata.