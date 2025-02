Lampugnano: poliziotti del commissariato di Bonola salvano uomo

Letture: 1.589

A Lampugnano un uomo in crisi epilettica salvato grazie a poliziotti del commissariato di Bonola. A dare l’allarme le urla della compagna, grazie alle quali i due poliziotti in borghese sono subito intervenuti.

Lampugnano, 31 gennaio, ore 22.30. Tra gli autobus si sentono grida di aiuto. Ad urlare è una quarantenne francese, il suo compagno, un italiano di 41 anni, è a terra, in preda ad una crisi epilettica. Ad intervenire in loro soccorso è una pattuglia in borghese del commissariato di Bonola. I due poliziotti vedono l’uomo incosciente e con la schiuma alla bocca, cercano subito di aiutarlo, tengono lontana la folla e dopo averlo messo in posizione di sicurezza, su di un lato, lo puliscono. Ad aiutare i due poliziotti, telefonicamente, c’è il 118.

Poco dopo arriva l’ambulanza, grazie all’aiuto tempestivo dei due poliziotti il quarantunenne si riprende, viene portato in ospedale e non è più in pericolo di vita. Era la prima volta che gli capitava di avere una crisi epilettica. I due fidanzati sarebbero dovuti partire per la Francia in autobus.

