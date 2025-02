Milano: Agricoltori e Sardone alla Borsa Granaria in difesa dei prezzi prodotti alimentari alla loro origina

Letture: 1.705

Lo scorso lunedí 3 febbraio, si sono recati alla Borsa Granaria a Milano diversi agricoltori per protestare sui prezzi troppo bassi delle materie prime. A sostenerli era presente la consigliera regionale Silvia Sardone. Cristian Belloni, uno dei coordinatori di riscatto Agricolo, che era presente al presidio, ha affermato: “La Borsa granaria dice che lei è lì solo per certificare i prezzi, quei prezzi ridotti all’ osso che mettono a rischio chiusura le aziende perché troppo bassi per riuscire a ottenere un reddito. Ismea sarà uno dei prossimi obbiettivi”.

La Borsa Granaria, o mercato agroalimentare di Milano

Il presidio tenutosi lunedì si inserisce nel programma di manifestazioni che gli agricoltori stanno attuando in modo da ottenere dal governo lo stato di crisi del settore agricolo, concedendo aiuti economici a sostegno della produzione. La Granaria di Milano si costituisce nel 1902 e si occupa di associare imprese che operano nel settore agroalimentare (coltivazione, allevamento, produzione di energie rinnovabili), offre anche servizi assicurativi e finanziari, nonché mediazione e trasporto. Si occupa inoltre di gestire le riunioni di mercato, raccoglie e divulga le quotazioni settimanali di moltissimi prodotti agricoli.