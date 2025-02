Affido condiviso, svolta storica: depositata la proposta di legge in Cassazione firmata da tutte le associazioni italiane per la bigenitorialità

Letture: 6.930

Oggi è stata depositata in Corte di Cassazione la proposta di legge di iniziativa popolare sull’ affido condiviso, firmata da tutte le associazioni italiane per la bigenitorialità. La proposta di legge regola il rapporto tra genitori nella separazione e dà la priorità alla tutela dei figli, a garanzia del loro benessere. “Ho dedicato più di trent’anni della mia vita ai problemi dei genitori separati e alla tutela dei loro figli, partecipando all’approvazione della legge nel 2006. Oggi finalmente si avvera un sogno: con questa proposta abbiamo raggiunto l’unità di intenti di tutte le associazioni per una nuova gestione dell’affido condiviso”.

Lo afferma il presidente del neonato Comitato genitori per i figli Ernesto Emanuele, insignito dell’Ambrogino d’Oro 2020 del Comune di Milano per la sua attività a favore dei diritti dei figli. “La Legge 54 ha introdotto il principio di pari dignità tra i genitori in caso di separazione, affermando con forza la parità di doveri e diritti nell’accudimento, cura ed educazione della prole. La normativa sull’affido condiviso dei figli e il loro mantenimento equo e diretto, sono però frequentemente disattesi.”

È sempre Ernesto Emanuele che ci racconta cosa è successo in questi anni in Italia. “Le decisioni dei Giudici hanno relegato la maggior parte dei minori, inconsapevoli vittime della separazione genitoriale, nello stato di “orfani con genitore in vita”: secondo statistica europea, più del 95% delle coppie separate in Italia non ha un affido condiviso equo, ponendo l’Italia al più basso posto del diritto alla bigenitorialità tra tutti i paesi occidentali.”

“Il privilegio per il “collocamento” dei figli, che esula dal dato normativo, è ampiamente sbilanciato verso la parte materna pur a parità di condizioni (lavoro, orari, disponibilità, volontà di accudimento e cura) con irragionevoli ingiustizie: le asimmetrie imposte dalla prassi giudiziaria pregiudicano proprio quei minori che la legge dovrebbe tutelare, coinvolgendoli in annosi contenziosi con gravi ricadute sul loro stato di salute psico-fisica.”

“La distorta applicazione della Legge 54 da parte di molti Giudici ha portato sul nostro Paese l’occhio vigile dell’Europa che, tramite la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sanziona l’Italia ripetutamente da anni, condannandola a notevoli risarcimenti. Non di meno, anche recentissimi studi indipendenti hanno sottolineato che i figli dei separati in Italia sono i più infelici di tutta Europa (“Joint physical custody of children in Europe” in Demographic Research 2023).”

Questi nodi e la loro soluzione sono il focus della proposta di legge di iniziativa popolare del nuovo Comitato. È stato dedicato a Roberto Castelli, che ha guidato per molti anni un gruppo di associazioni. “Oggi il suo progetto di un pool rappresentativo di associazioni di promozione sociale e di volontariato di tutto il paese si concretizza. Si tratta di associazioni che da più di vent’anni lavorano per la piena e vera parità genitoriale ritenuta fondamentale per il Civile, Sociale e Umano del nostro paese.”

L’altra faccia della medaglia: un passo avanti anche per la reale parità di genere e per superare il vecchiume di certi tipi di femminismo

La parità genitoriale e la condivisione reale di diritti e doveri fra genitori è anche un grande passo avanti nella condizione della donna che, in Italia, è ancora succube dell’ idea che se è madre non può essere una professionista e che debba scegliere fra maternità e carriera. Vale lo stesso per gli uomini: la paternità è ancora considerata una genitorialità di serie b, per cui si chiede ai padri di rinunciare a curarsi dei bambini in nome dei guadagni e della carriera. Le donne non potranno mai davvero emanciparsi fino a che non vi sarà una reale parità genitoriale, anche nella separazione.

In molti casi sono le donne stesse le principali nemiche della parità di dignità, di doveri e di diritti fra genitori specie quando nella separazione usano i figli come scusa per continuare il più possibile a essere dipendenti dall’ex coniuge, non si rendono economicamente indipendenti e realmente in grado di mantenere i figli, per quanto compete loro. È un balzo in avanti di mentalità, cultura e di qualità di vita, che al giorno d’oggi alcune donne devono ancora fare per essere considerate davvero donne e madri realizzate, cosí come alcuni uomini devono farlo per liberarsi degli ultimi retaggi culturali del patriarcato levantino, prima di essere davvero pienamente uomini e padri.