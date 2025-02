Milano, Villa San Giovanni. Ferisce gravemente il compagno della madre per dei vestiti sporchi. Arrestato in Martesana

Letture: 1.508

Via Cavezzali, nel quartiere di Villa San Giovanni, a Milano, aveva accoltellato il compagno della madre. Un 22enne è stato arrestato ieri mattina per resistenza a pubblico ufficiale al parco della cascina Martesana. Il ragazzo, un peruviano di 22 anni, domenica sera aveva colpito al viso il compagno della madre, un uomo, anche lui peruviano, di 34 anni. I soccorritori, intervenuti nell’appartamento lo hanno portato, in codice rosso, al pronto soccorso del Policlinico. Nel loro appartamento c’era stata una discussione fra la madre del ragazzo, appena tornato a casa, che si lamentava dei vestiti sporchi del giovane, e lo aveva invitato a cambiarsi.

Il compagno della madre si è accorto che, dopo la discussione, invece di andarsi a cambiare, il ragazzo era andato in cucina e aveva preso un coltello. E’ quindi intervenuto ma il giovane lo ha colpito al volto con il coltello e poi è fuggito, ancora armato con il coltello insanguinato.

Mentre i soccorritori portavano l’uomo in ospedale la polizia ha iniziato a cercare il 22enne, riconoscibile perchè ha ‘abitudine di portare la mascherina chirurgica come durante il periodo del covid. Un’operazione delicata. Non si sapeva ancora quali conseguenza avesse avuto la coltellata, e con il passare del tempo si era fuori dalla tempistica massima della flagranza di reato.

Lo hanno trovato ieri mattina, seduto su una panchina al parco Martiri della libertà vittime del terrorismo, in zona cascina Martesana. Quando i poliziotti si sono avvicinati e lo hanno chiamato, ha fatto l’atto di ribellarsi questo ha permesso di bloccarlo e arrestarlo. In tasca aveva ancora il coltello sporco di sangue. Intanto dall’ospedale sono arrivate le notizie del ferito, ha una prognosi di 20 giorni, ma la coltellata lascerà uno sfregio permanente al viso del 34enne. Quindi le accuse nei confronti del 21enne si sono aggravate. Attualmente è in custodia a disposizione dell’autorità giudiziaria.