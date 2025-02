Giornata di Raccolta del Farmaco 2025: in Lombardia si dona in 1.384 farmacie

Letture: 2.723

Dal 4 al 10 febbraio si terrà la XXV Giornata di Raccolta del Farmaco (GRF), l’iniziativa solidale promossa da Banco Farmaceutico per raccogliere medicinali destinati a chi si trova in difficoltà economica. In Lombardia, i cittadini potranno donare prodotti da banco in 1.384 farmacie aderenti, 39 in più rispetto allo scorso anno. I farmaci raccolti saranno poi distribuiti a 448 enti assistenziali e caritativi, che supportano oltre 150.000 persone sul territorio.

Annunci

Un aiuto concreto per chi non può permettersi le cure

Ogni anno, la Giornata di Raccolta del Farmaco offre un supporto concreto alle persone che, a causa delle difficoltà economiche, non possono acquistare medicinali essenziali. Nel 2024, in Lombardia erano state donate quasi 144.000 confezioni di farmaci, per un valore complessivo di oltre 1,3 milioni di euro, pari a circa il 25% del totale nazionale. Grazie alla generosità dei cittadini, si era riusciti a fornire assistenza a quasi 100.000 persone.

L’elenco completo delle farmacie aderenti è disponibile sul sito www.bancofarmaceutico.org. All’interno delle farmacie coinvolte, farmacisti e volontari del Banco Farmaceutico guideranno i cittadini nella scelta dei farmaci più richiesti, in base alle necessità indicate dalle associazioni beneficiarie. Il fabbisogno stimato per questa edizione è di 297.000 referenze.

Annunci

Un’iniziativa che cresce grazie alla collaborazione

Il Presidente dell’Associazione Banco Farmaceutico Milano Onlus, Giuliano Salvioni, sottolinea l’importanza della sinergia tra le diverse realtà coinvolte: “Quando abbiamo iniziato, era chiaro che da soli avremmo potuto realizzare solo un’iniziativa simbolica. Oggi, invece, il successo della GRF è il frutto della collaborazione tra farmacisti, aziende farmaceutiche, distributori, donatori, volontari, enti beneficiari e istituzioni. Ognuno partecipa con le proprie competenze, risorse e, soprattutto, con libertà e carità”.

Anche Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia, evidenzia il valore sociale dell’iniziativa: “La povertà sanitaria costringe molte persone a rinunciare alle cure. La farmacia di comunità ha una forte vocazione sociale e territoriale, e per questo motivo abbiamo sempre sostenuto la GRF. Nel 2024, la Lombardia ha contribuito per circa il 25% del totale delle donazioni raccolte in Italia. Quest’anno, con un numero ancora maggiore di farmacie coinvolte, mi auguro che la generosità della nostra regione possa confermarsi”.

Annunci

Le farmacie non solo partecipano all’iniziativa, ma contribuiscono direttamente con erogazioni liberali, confermando il loro impegno nel sostenere chi ha più bisogno. Un aiuto che può fare la differenza La Giornata di Raccolta del Farmaco rappresenta un’occasione concreta per offrire un aiuto diretto a chi si trova in difficoltà. Con un semplice gesto, chiunque potrà donare un farmaco e contribuire a migliorare la qualità della vita di migliaia di persone.