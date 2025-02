Legnano. Arrestato spacciatore che violava continuamente il divieto di dimora

Letture: 1.501

Sabato 1 febbraio, nel pomeriggio, gli agenti del commissariato di polizia di Legnano hanno arrestato e portato in carcere un 27enne tunisino particolarmente recidivo, eseguendo un’ordinanza emessa dal tribunale di Busto Arsizio. Si tratta di un immigrato irregolare fermato diverse volte e nei confronti del quale erano stati emessi diversi divieti di dimora nelle province di Milano e di Varese, regolarmente violati.

I divieti di dimora e l’arresto dello scarso sabato sono stati la conseguenza di un’operazione della polizia a contrasto dello spaccio di droga dello scorso 2 dicembre a Castellanza, in provincia di Varese. in quella occasione il 27enne era stato trovato e fermato con addosso 19 dosi termosaldate di cocaina, e del materiale adatto a confezionare la droga. Sabato i poliziotti, che stavano svolgendo dei servizi di controllo del territorio, lo hanno individuato e nuovamente fermato, a Legnano, in provincia di Milano. Attualmente il 27enne si trova nel carcere di Busto Arsizio, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.