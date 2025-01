Morimondo. Incendio alla Siderinox domato in pochissimi minuti

Letture: 1.557

Un incendio è scoppiato oggi pomeriggio presso la Siderinox Spa, un’azienda siderurgica situata nella zona industriale di Caselle, frazione di Morimondo, in provincia di Milano. La chiamata per la segnalazione dell’emergenza è stata ricevuta dalla centrale operativa del 112 alle ore 16:18, per un incendio in un impianto lavorativo lungo la SP183.

Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero sviluppate sul tetto del fabbricato, presumibilmente a partire dall’impianto di aspirazione delle polveri, interessando una parte del lucernario, sul tetto dell’azienda. Sul posto sono intervenuti quattro mezzi dei Vigili del Fuoco, provenienti dai distaccamenti di via Darwin, a Milano, da Abbiategrasso, da Magenta e dalla caserma centrale dei vigili del fuoco di via Messina. Le squadre dei caschi rossi hanno prontamente spento le fiamme, in pochissimi minuti e e messo in sicurezza l’area.

Oltre ai Vigili del Fuoco, a Caselle sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e un’ambulanza base dell’ATA Soccorso di Zelo Surrigone. Durante le operazioni, è stato coinvolto un uomo, la cui età al momento non è stata resa nota, e che non ha avuto bisogno di cure ospedaliere. Non si registrano altre persone coinvolte nell’incidente.

Al momento, le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio per determinare l’esatta dinamica dell’accaduto, come di prassi in questi casi. Le verifiche degli impianti però, così come il ripristino sono compito dell’azienda. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento delle squadre di soccorso, l’incendio è stato rapidamente domato, evitando danni maggiori all’impianto e garantendo la sicurezza dell’area circostante.

La Siderinox Spa è un’azienda specializzata nella produzione di acciaio, ed è situata nella zona industriale di Caselle, una frazione del comune di Morimondo. E’ nota per la sua produzione di acciai speciali destinati a vari settori industriali. La situazione è completamente sotto controllo, e le attività di routine nella zona industriale di Caselle hanno gradualmente ripreso la normalità sin dalle 18 40.

