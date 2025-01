Ossona. Notte infernale in via Baracca

Letture: 5.223

Notte infernale per i residenti di via Baracca, nei pressi dell’angolo di via XXIV maggio, a Ossona. Alle 4.30 circa di notte un uomo di 25 anni, ubriaco e strafatto di droghe, è entrato nel giardino di una della villette della via e ha iniziato a bestemmiare e urlare come un forsennato. Pretendeva che gli aprissero la porta e lo facessero entrare.

Dopo una mezz’ora circa è uscito dal giardino, è riuscito ad aprire la portiera di una delle auto parcheggiate in strada e ha iniziato a suonare il clacson urlando e bestemmiando. Dopo almeno discende varie una mezz’ora è arrivata una radiomobile dei carabinieri, allertata dai residenti della zona che non ne potevano piú.

La situazione si è risolta definitamente solo alle 6.24 quando è arrivata un’ambulanza della croce Bianca di Magenta. I soccorritori sono riusciti a convincere il 25enne a salire sull’ambulanza e a farsi portare in ospedale, in codice verde, per una visita e per smaltire tutto quello che aveva preso. Al momento la sua identità non è stata divulgata.

