Esplosione a Vermezzo con Zelo. Il ritorno dei bancomattari

Alle 4.20 di questa notte, un’esplosione ha sconquassato via Usuelli ,nel centro di Zelo Surrigone, nel comune di Vermezzo con Zelo. Una banda di bancomattari ha fatto saltare in aria il bancomat della banca agricola Mantovana ed è fuggita con la cassa continua. L’importo che i bancomattari sono riuscitia rubare è ancora in corso di quantificazione. Sul posto, per le indagini, ci sono i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso arrivati sul posto per i rilievi poco dopo l’esplosione.

Le indagini si svolgeranno con la analisi dei varchi stradali presenti sulle possibili vie di fuga, e dalle telecamere, sul rilevamento di impronte o altri particolari, come l’identificazione del tipo di esplosivo, di cui si occuperà il nucleo scientifico dei carabinieri. I Vigili del fuoco hanno ispezionato l’immobile, che è adibito a magazzino, e in cui non ci sono abitazioni. Non è a rischio di crollo ma, per precauzione, è stato dichiarato inagibile. Fortunatamente nessuno è stato ferito, ma solo un grande spavento per gli abitanti del piccolo paese.

I bancomattari

Si tratta di un gruppo altamente specializzato e altrettanto altamente conosciuto. Sono nomadi stanziali nell’hinterland di Bologna. Famosi soprattutto per la loro abilità nel costruire esplosivi per fare saltare i bancomat. Sapere chi sono non è difficile. La parte difficile è provare quali individui di quella corposa famiglia ha compiuto il furto e lesinato l’edificio. Ormai i bancomat sono quasi tutti stati modificati con delle sicurezze per evitare questo tipo di attacchi.

